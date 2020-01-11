Libya için Berlin’de barış konferansı düzenlenecek

İç savaşın devam ettiği, başkent Trablus ve Misrata gibi büyük kentleri elinde tutan batıdaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (GNA) karşı doğudaki General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerinin ilerleme kaydettiği Libya için Almanya’nın başkenti Berlin’de barış konferansı düzenleneceği açıklandı. Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Rusya’dan Hafter’i ikna etmesini istedi.

Merkel ve Putin’in ortak açıklaması. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Merkel, Putin ile Moskova’da düzenlediği ortak basın toplantısında, “Rusya ve Türkiye’nin ortak çabalarının başarılı olmasını temenni ediyoruz. Berlin’deki barış görüşmeleri için yakında davetiyeleri yollayacağız” dedi.

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Merkel, barış görüşmelerine Birleşmiş Milletler’in öncülük edebileceğini belirtti.

Putin ise Libya’da General Halife Hafter ile Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakan Hükümeti arasında ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini belirterek, “Almanya’nın girişimiyle Berlin’de düzenlenecek uluslararası konferansın zamanlamasının uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Putin, konferansa ‘Libya’da çözüme katkıda bulunacak tüm ülkelerin katılmasının sağlanması gerektiğini’ de ekledi.

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Çavuşoğlu, Rusya’dan Hafter’i ikna etmesini isterken, Fransa’yı suçladı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin’in Türkiye ziyaretindeki ‘Libya’da ateşkes’ açıklamasına işaret ederek, “Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık, hemen Trablus ile temasa geçtik, Serrac, Dışişleri Bakanı ve oradaki yetkililerle temaslarımızı sürdürdük ve daha o akşam Serrac yönetimi o ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü bir şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi. Basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklamalar geldi. Burada Rus dostlarımızdan beklentimiz, iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Hafter’i bu konuda ikna etmeleridir” dedi.

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile İstanbul’daki görüşmesinden yaptığı basın toplantısında Çavuşoğlu, ayrıca şunları söyledi: “Avrupa’dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için adeta çaba sarf ediyor. Bugün Libya’daki durumun sorumlularından birisi kim, Fransa. Kaddafi döneminde bombalamalar yapılarak çekilmesini sağlayan Fransa. Şimdi ise meşru olmayan bir yönetimi silah dahil her türlü desteği vererek Libya’da kaosun devam etmesine sebep olan yine Fransa. Bir bakıyorsun Fransa AB’ye gidiyor, ‘Hadi Türkiye aleyhine bir karar alın.‘ Sonra Mısır’a gidiyor, bazı ülkeleri topluyor ‘Hadi Türkiye’yi eleştirelim.‘ En son İtalya Dışişleri Bakanı’nın katılmadığı toplantıdan bahsediyorum. Sanki tüm olumsuz çabaları sarf eden onlar değil de bizmişiz gibi aleyhimize kararlar çıkartmaya çalışıyor. Bunların bir faydası yok.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.