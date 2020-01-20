Libya başbakanı: Hafter güçleri ablukayı kaldırmazsa felaket olur

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) başbakanı Feyiz es-Sarrac, ateşkes sürecine dahil olan ülkeleri, doğudaki Tobruk merkezli hükümete bağlı General Halife Hafter güçlerinin petrol sahalarına uyguladığı ablukayı sonlandırmaya çağırdı. Sarrac, abluka sonlandırılmazsa ‘Libya’nın felaket verici bir durumla karşı karşıya kalacağını’ söyledi.

Feyiz es-Sarrac, röportaj sırasında. Fotoğraf: Reuters

Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katıldığı, Almanya’nın başkenti Berlin’deki yapılan dünkü Libya zirvesinde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğudaki Tobruk merkezli hükümetin silahlı güçleri olan General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında ateşkes sağlanmaya çalışılmıştı.

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Berlin’deki konferansa katılan ülkelerin, ayrıca Hafter’i destekleyen taraftarla da buluşarak General Hafter’i başkent Trablus’u işgal etmeye çalışmaktan vazgeçirmeye çalıştıkları da bildiriliyor. Ancak Hafter güçleri, gövde gösterisi yaparak Libya’nın ana petrol limanlarını cuma gününden beri abluka altında tutuyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac, Reuters’a yaptığı açıklamada, Hafter tarafının petrol limanlarını tekrar açması karşılığında petrol satışından elde edilen gelirlerin dağıtımının yeniden düzenlenmesi teklifini reddettiğini belirtti.

Sarrac, Reuters ile Berlin’de yaptığı röportajda “Bu şekilde devam ederse durum felaket verici bir hal alacak” dedi.

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Petrol sahalarındaki ablukanın kaldırılması konusunda diğer ülkelerden Hafter’e baskı uygulamasını isteyip istemediği sorusunu ise Sarrac, “Umuyorum ki yabancı ülkeler bu sorunu takip edecekler” diye yanıtladı.

Libya’nın petrol yataklarının çoğunun Hafter güçleri tarafından kontrol edilen ülkenin doğusunda yer aldığı, ancak elde edilen gelirin Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki devlete ait petrol şirketi NOC aracılığıyla dağıtıldığı belirtiliyor.

‘Force majeure’ ilan edildi

Öte yandan Libya devlet petrol şirketi NOC, Libya’nın iki önemli petrol sahası Şarara ve el-Fiil’de ‘force majeure’ (mücbir sebep) ilan etti. İrade ve kontrol dışı oluşan koşullarda mücbir (zorlayıcı) sebeplerin açıklanarak ticari anlaşmaların fesh edilme şartlarını belirleyen ‘force majeure’, Libya’nın karşı karşıya olduğu durumda, petrol ithalatının zorunlu olarak durdurulduğu anlamına geliyor.

Libya’daki söz konusu petrol sahalarının Hafter güçlerinin ablukasında kaldığı sürece ülkeden petrol ithalatı kesintiye uğrayacak.