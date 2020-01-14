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Yaramazlara biraz batar!

Libya barış görüşmelerinden ateşkes çıkmadı

Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe katetseler de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları durduracak ateşkes kararına ulaşmayı başaramadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in ateşkesi imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Rusya ve Türkiye’nin arabulucuğunda düzenlenen yaklaşık sekiz saatlik görüşmelerde 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden beri bir türlü istikrar sağlanamayan Libya’da tarafları bağlayıcı bir ateşkes anlaşması bulunmaya ve ülkede istikrarı tesis edicek bir anlaşma yoluna ulaşılmaya çalışılıyor.

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Ülkede Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Türkiye ve Rusya’nın devreye girmesiyle, 12 Ocak’ın ilk dakikalarından itibaren geçici ateşkes sağlanmıştı.

Türkiye, Meclis’ten geçen Libya tezkeresi sonrasında, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine destek vermek için koordinasyon göreviyle Libya’ya asker göndermişti.

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