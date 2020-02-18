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Yaramazlara biraz batar!

Libya ateşkes görüşmeleri askıya alındı: Trablus saldırısına karşılık verilecek

Libya’nın uluslararası alanda tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA), İsviçre’nin Cenevre kentinde Doğu Libya güçleriyle süren ateşkes görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

Hafter güçlerinin Trablus limanındaki Türk gemisine saldırısı, ateşkes görüşmelerini sonlandırdı. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre, Doğu Libya’da Libya Ulusal Ordusu (LNA) adıyla batıya doğru ilerleyen ve başkent Trablus’u kuşatan General Halife Hafter’e bağlı güçlerin, Trablus limanına dünkü saldırısına karşılık, BM gözetiminde süren ateşkes görüşmelerinin askıya alındığı belirtildi.

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LNA, Trablus limanında bulunan Türkiye’ye ait bir geminin vurulduğunu öne sürmüş, iddia, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından doğrulanarak ‘misliyle karşılık verildiği’ belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya’da ateşkesin sık sık ihlal edildiğini söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin açıklamasında, Trablus limanındaki saldırıya, ‘uygun bir zamanda kesinkes karşılık verileceği’ belirtildi.

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