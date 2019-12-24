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Yaramazlara biraz batar!

Libya anlaşmasının onayı Resmi Gazete’de yayınlandı

Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasının onayının da aralarında yer aldığı dört yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ve kamulaştırma kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Libya ile imzalanan ve yasayla onaylanması uygun bulunan güvenlik ve işbirliği mutabakat muhtırası, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulması, Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir savunma ve güvenlik işbirliği ofisi kurulması gibi konuları içeriyor.

İçişleri Bakanlığı’na ilişkin idari düzenlemelerin yer aldığı bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla, ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaport süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.

Kamulaştırma kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla ise, yatırımcılara, tabiat ve milli parklarda kiraya verilen alanların kira süreleri 29 yıldan 20 yıla düşürüldü.

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