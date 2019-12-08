Libya anlaşmasına karşı çıkan Atina: ‘Pontus soykırımını’ gündeme getireceğiz

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı sınır anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Ankara’nın ‘bölgesel liderlik için saldırgan politika’ yürüttüğünü belirtti ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıkladı. Ankara iddiaları ‘mesnetsiz‘ olarak değerlendirerek reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya’nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı alan Atina, bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteriyor.

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Yunanistan Haber Ajansı’na (ANA) göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis “Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor” dedi.

Türkiye’yi ‘geniş bir bölgede alışılmamış bir bölgesel liderlik için saldırgan tavır içine girmekle’ suçlayan Miçotakis, İsrail ve Ermenistan ile işbirliğiyle ‘Pontus soykırımını’ uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğini açıkladı.

Türk dışişleri sözcüsü: Hasmane iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy şu açıklamayı yaptı: “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ‘Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı’ adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina’da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz. Kurtuluş Savaşımızda Ege denizine döküldüğünü unutamayan Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu’nun Anadolu’yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu’nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan’ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır.”