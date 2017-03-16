Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Libya açıklarında Türk gemisi battı: Yedi mürettebat aranıyor

Libya açıklarında ‘Tınaztepe-S’ adlı bir Türk kuru yük gemisi battı. Tamamı Türkiye vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğu gemideki altı kişi kurtarılırken, yedi mürettebattan haber alınamıyor.

Fotoğraf: Hürriyet

Kötü hava koşulları nedeniyle battığı aktarılan geminin mermer tozu yüklü olduğu belirtildi.

Geminin liman kenti Misrata’da yük indirmek için demir atmayı beklerken battığı ve şiddetli fırtına yüzünden arama kurtarma çalışmalarında zorluk yaşandığı öğrenildi.

Kurtarılan altı kişi hastaneye kaldırılırken, yedi mürettebat aranıyor.

Kayıp mürettabatın bulunmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın da devreye girdiği kaydedildi.

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 16 Mart 2017

1- Erdoğan Die Welt muhabiri için ‘kapıyı kapattı’: Ajan terörist bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel’i ‘terörist’ ve ‘ajan’ diye nitelemeyi sürdürerek, son sözü söyledi: “Neymiş Alman vatandaşıymış, ne vatandaşı olursa olsun. Bunlar Türkiye’de ajan teröristlik yapıyorsa bedelini ödeyecek.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...