Libya açıklarında Türk gemisi battı: Yedi mürettebat aranıyor

1- Erdoğan Die Welt muhabiri için ‘kapıyı kapattı’: Ajan terörist bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel’i ‘terörist’ ve ‘ajan’ diye nitelemeyi sürdürerek, son sözü söyledi: “Neymiş Alman vatandaşıymış, ne vatandaşı olursa olsun. Bunlar Türkiye’de ajan teröristlik yapıyorsa bedelini ödeyecek.”