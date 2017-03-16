Libya açıklarında Türk gemisi battı: Yedi mürettebat aranıyor

Libya açıklarında ‘Tınaztepe-S’ adlı bir Türk kuru yük gemisi battı. Tamamı Türkiye vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğu gemideki altı kişi kurtarılırken, yedi mürettebattan haber alınamıyor.
Kötü hava koşulları nedeniyle battığı aktarılan geminin mermer tozu yüklü olduğu belirtildi.
Geminin liman kenti Misrata’da yük indirmek için demir atmayı beklerken battığı ve şiddetli fırtına yüzünden arama kurtarma çalışmalarında zorluk yaşandığı öğrenildi.
Kurtarılan altı kişi hastaneye kaldırılırken, yedi mürettebat aranıyor.
Kayıp mürettabatın bulunmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın da devreye girdiği kaydedildi.