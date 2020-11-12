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Yaramazlara biraz batar!

Libya açıklarında tekne battı: En az 74 sığınmacı hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında batan tekneden en az 74 sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Kurtulan Hayatta kalan 47 kişi, sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kıyıya götürüldü. Teknenin, 120’den fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı.

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2011’deki NATO destekli ayaklanmadan bu yana istikrarlı bir merkezi hükümete sahip olmayan Libya, Akdeniz’i geçip Avrupa’ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenler için ‘önemli bir geçiş noktası’ oluyor.

IOM’e göre, bu yıl en az 900 kişi denizi geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.

Diğer 11 bin kişi ise denizde durduruldu ve ‘göçmenlerin sıklıkla alıkonulduğu, sömürüldüğü veya istismara uğradığı’ Libya’ya geri gönderildi.

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IOM ve BM Mülteci Ajansı daha önce, denizde kurtarılan veya durdurulan göçmenlerin Libya’ya geri götürülmemesi gerektiğini söylemişti.

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