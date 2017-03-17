Libya açıklarında batan Türk gemisindeki mürettebatın sekizi kurtarıldı, üçünün naaşlarına ulaşıldı

Libya açıklarında batan ‘Tınaztepe-S’ adlı bir Türk kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan sekizi kurtarıldı, üçünün ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kötü hava koşulları nedeniyle battığı aktarılan geminin mermer tozu yüklü olduğu belirtilmişti.
Geminin liman kenti Misrata’da yük indirmek için demir atmayı beklerken battığı ve şiddetli fırtına yüzünden arama kurtarma çalışmalarında zorluk yaşandığı kaydedilmişti.
Batu Denizcilik, gemide bulunan mürettebattan sekizinin kurtarıldığını duyurdu: “Gemide toplam 13 mürettebatımız olup sekizi kurtarılmıştır. Kurtarılan mürettebatımızdan ikisinin hastanede tedavisi halen devam etmektedir. Kurtarılan tüm mürettebatımızın sağlık durumları gayet iyidir.”
CNN Türk’ün geçtiği habere göre aranan beş denizciden üçünün cansız bedenlerine ulaşıldı.
Diğer iki gemiciyi arama çalışmaları ise sürüyor.