Liberya’da yatılı Kuran kursunda yangın: En az 30 çocuk yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Liberya’nın başkenti Monrovia’nın kenar semtlerinden birindeki yatılı Kuran kursunda çıkan yangında 30 çocuk binada mahsur kalarak yaşamını yitirdi.
Yerel saatle dün gece 23:30’da çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi yetersiz kaldığı için alevler hızla yayıldı.
Reuters haber ajansına konuşan polis yetkilisi, “Yangın çıktığında çocuklar Kuran öğreniyordu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor” dedi.
Liberiya Devlet Başkanı George Weah sosyal medya üzerinden ailelere başsağlığı diledi, ‘yalnızca aileler değil tüm ülkenin zor zamanlar yaşadığını’ söyledi.
Çok sayıda çocuğun hala kayıp olduğu belirtildi. Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.