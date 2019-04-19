Liberya lideri Weah’ın ofisini yılanlar bastı: Evden çalışıyor

Afrika ülkesi Liberya’da devlet başkanı George Weah, ofisinde yılan bulununca evinden çalışmak zorunda kaldı.

Ünlü eski futbolcu Weah’nın basın sözcüsü Smith Toby, çarşamba günü başkanın ofisinde iki siyah yılan bulunduğunu belirterek, “Onun çalıştığı bina da dışişleri bakanlığı da var. Bu nedenle binada tüm çalışanlara 22 Nisan’a kadar ofise gelmemeleri söylendi” dedi.

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Yılanların öldürülmediğini, bir delikten binaya girip aynı delikten gittiklerini söyleyen Toby, “Bina ve haliyle boruları ve kanalizasyon sistemi de çok eski. Bu delik kapanacak ve binada etraflı bir tarama yapılacak ve tabii her yer dezenfekte edilecek” dedi.

Toby, yılanların planlı olarak devlet başkanının ofisine konulmuş olma ihtimaline karşı Weah’nın evinde de arama yapıldığını ancak bir şey bulunamadığını söyledi.