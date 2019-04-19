Diken

Yaramazlara biraz batar!

Liberya lideri Weah’ın ofisini yılanlar bastı: Evden çalışıyor

Afrika ülkesi Liberya’da devlet başkanı George Weah, ofisinde yılan bulununca evinden çalışmak zorunda kaldı.

Ünlü eski futbolcu Weah’nın basın sözcüsü Smith Toby, çarşamba günü başkanın ofisinde iki siyah yılan bulunduğunu belirterek, “Onun çalıştığı bina da dışişleri bakanlığı da var. Bu nedenle binada tüm çalışanlara 22 Nisan’a kadar ofise gelmemeleri söylendi” dedi.

Reklam

Yılanların öldürülmediğini, bir delikten binaya girip aynı delikten gittiklerini söyleyen Toby, “Bina ve haliyle boruları ve kanalizasyon sistemi de çok eski. Bu delik kapanacak ve binada etraflı bir tarama yapılacak ve tabii her yer dezenfekte edilecek” dedi.

Toby, yılanların planlı olarak devlet başkanının ofisine konulmuş olma ihtimaline karşı Weah’nın evinde de arama yapıldığını ancak bir şey bulunamadığını söyledi.

SON HABERLER

İzmir’de ‘Mavi Balina’ şüphesi: 13 yaşındaki çocuk kendini astı

İzmir’in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın oyuncuları şantajla ölüme sürüklediği öne sürülen ‘Mavi Balina’ adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...