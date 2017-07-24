Libération’dan Cumhuriyet’e özel sayı: Türkiye’deki tutuklu tüm gazeteciler için

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Fransa’nın saygın gazetelerinden Libération, yazar ve yöneticileri bugün yargılanmaya başlayan Cumhuriyet gazetesi için özel bir sayı çıkardı.

Gazetenin altı sayfalık özel ekinde Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar ve yöneticilerine değinilirken, Cumhuriyet davasının da ayrıntıları aktarılıyor.

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“Libération, Türkiye’deki tüm tutuklu gazetecilerle dayanışma içinde, 19 çalışanının davası için Cumhuriyet’e sayfalarını açıyor” diye sunulan ekte, Libération Yayın Yönetmeni Laurent Joffrin ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç birer başyazı kaleme aldı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre diğer sayfalarda Oya Baydar ve Ahmet İnsel’in Türkiye’deki son durumu ele alan analizleri, Aydın Engin’in Cumhuriyet’e karşı açılan ceza davasının nedenlerini ve ayrıntılarını aktaran yazısı ve Eray Ak’ın Murat Belge ile yaptığı ‘2017 yazında Türkiye’ konulu bir söyleşi yer alıyor.

Tutuklu gazeteciler için gönderilen mesajlar da özel ekte aktarılıyor.