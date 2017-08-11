Libération, Trump-Kim kapağıyla ‘Al birini vur ötekine’ dedi

Fransa’nın saygın gazetelerinden Libération, ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gerginliği iddialı bir kapakla yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un yüzlerini birleştiren Libération, iki liderin provokasyon yarışına girdiğini yazdı.

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Ne olmuştu?

Kuzey Kore’nin geçen ay menzili bin kilometreyi aşan kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün yeni bir yaptırımlar paketini kabul etmiş, ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, “Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar” demişti.

Pyongyang ise ağırlaştırılmış BM yaptırımlarının Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçirmeyeceğini ve Washington yönetimi hasmane tutumunu sürdürdüğü müddetçe müzakere masasına oturmayacaklarını duyurmuştu.

Buna karşılık Trump tehditlerinden vazgeçmediği takdirde Kuzey Kore’ye ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD lideri, “Kuzey Kore tehditlerinden vazgeçse iyi olur. Aksi takdirde ABD dünyanın şimdiye kadar tanık olmadığı ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık verecektir” diye konuşmuştu.

Son olarak Kuzey Kore, Guam Adası’nı hedef göstermişti.