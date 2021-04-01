Liberal Demokrat Parti, ‘cumhur ittifakı’na katıldı!

Liberal Demokrat Parti (LDP), ‘1 Nisan vesilesiyle’ AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na katılma kararı aldığını açıkladı.
LDP, bugün Twitter hesabında yayınladığı iki sayfalık yazılı açıklamasında, ‘dış güçlerin sürekli Türkiye’ye saldırması sonucu’ faaliyetlerini yeniden yapılandırma kararı verdiklerini kaydetti.
Parti, ‘büro elemanlarının pudra şekerli hayatlarını nasıl idame ettirdiklerinin araştırılmaması’nı desteklediklerini belirterek, 1 Nisan saat 00:01 itibariyle ittifaka katıldı.
Karar, yalnız 24 saat geçerli.