Liberal Demokrat Parti, ‘cumhur ittifakı’na katıldı!

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atandıktan sadece dört ay sonra görevden alınmasında AKP ve cumhurbaşkanlığı içindeki ‘hizipler’ rol oynarken, iki gün önce yaptığı son faiz artırımı ‘bardağı taşıran son damla’ymış.