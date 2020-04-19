LGS’nin ertelenmesi ‘corona’nın seyrine bağlı, yazın eğitim ‘son ihtimal’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liseye geçiş sınavının ertelenip ertelenmemesine, salgının seyrine göre karar verileceğini ifade etti. Bakan, soruların seçileceği konu sayısının azalmasının, sınavı zorlaştırmayacağını dile getirdi.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsü nedeniyle okullar mart ayında tatil edilmişti.

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Instagram üzerinden canlı yayında 8’inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtlayan bakan, 1 milyon 670 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı sınavın yüz yüze olacağını; yaz tatilinde ders verilmesinin düşünülmediğini kaydetti.

Selçuk’a sorulan sorular ve yanıtlar şöyle:

LGS’de konular azaldı diye soruların zor olma ihtimali var mı?

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Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. ‘Sorular çok zorlaşacak ya da sorular çok kolaylaşacak’ gibi bir durumdan söz etmek mümkün değil. Bir sorunun zorluğunu, güçlüğünü, güçlük derecesini istatistiksel hesaplarla hayata geçiriyoruz. Birinci dönemin konularından olacak. Konular belli, kazanımlar, ders kitapları belli. Bu kazanımların, konuların dışında soru sorulabilir mi? Kesinlikle sorulamaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de belli, hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da belli. ‘Bu sene sorular daha zor olacak…’ Böyle bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak. Lütfen içiniz rahat olsun. LGS için örnek çalışma soruları yayınlamaya devam edeceğiz.

LGS’ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak, sınav ertelenir mi?

Okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirilecek. (Sınavın ertelenmesi) Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı.

Yaz tatilinde okul olacak mı?

Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum.

Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?

Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Yoksa özel bir müfredat hazırlamak ya da müfredatı değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, önümüzdeki günlerde virüs seyrine bağlı olarak değişecek. Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan’dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir.

Yazılılar ne olacak?

Mevcut durum devam ettiğinde, ilk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız.