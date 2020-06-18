LGS’nin düzenleneceği cumartesi günü saat 09:00-15:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması

Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sokak kısıtlaması kararı çıktı. Cumartesi günü sabah saat 09:00 ila 15:00 saatleri arasında kısıtlama olacak. YKS’nin düzenleyeneceğim 27 Haziran’da kısıtlama saat 09:30 ila 15:00, 28 Haziran’da ise 09:30 ila 18:30 arasında uygulanacak.

Fotoğraf: DHA

Uygulamadan öğrenciler, feribot, tren, uçak, şehirler arası otobüs bileti olanlar muaf tutulacak. Toplu ulaşımı kullanarak sınava giden öğrencilere bir kişi eşlik edebilecek. Özel araçla gidenlere ise sürücüye artı olarak bir kişi daha eşlik edebilecek.

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Kısıtlama sırasında fırın, manav, bakkal, manav, tatlıcılar açık olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın LGS ve YKS’nin yapıldığı saatlerde sokak kısıtlaması talimatı verdiğini açıkladı.

Sağlık bakanı, cumartesi günü düzenlenecek LGS ve 27-28 Haziran’da düzenlenecek YKS sırasında kısıtlama geleceğini Twitter hesabından duyurdu: “LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.”

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Bakanın bu paylaşımından birkaç saat sonra İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valisine yolladığı genelgeyle LGS ve YKS için alınan tedbirleri duyurdu.

LGS’nin birinci oturuu saat 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek.