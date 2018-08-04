LGS’deki ‘kontenjan krizi’nde koltuğundan olan bürokrat: Doğruları söylediğim için mi?

LGS’deki ‘kontenjan krizi’ sonrası görevden alınan MEB Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt “20 gün bas bas bağırdım. Yerleştirmeler yanlış yapıldı. Beni dinlemediler. Soruşturma açıldı. Neden, doğruları söylediğim için mi?” dedi.

LGS sonuçlarında yaşanan kontenjan sorunları nedeniyle, yeni sistemin mimarı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı görevden alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

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Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaöğretim kurumları için oluşturulan 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş olmasına rağmen yerelde 91 bin öğrenci açıkta kaldı.

Bazı ortaokulların tüm öğrencileri hiçbir liseye yerleştirilemezken, tüm tercihlerini ‘kayıt alanı’ndan yapan binlerce öğrenci hiçbir okula yerleşemedi. Adresine en yakın liseleri seçip okul başarı puanı yüksek olmasına rağmen birçok öğrenci açıkta kaldı.

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‘Neden, doğruları söylediğim için mi?’

Bakanlık bürokrasisindeki kriz, Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt’un il milli eğitim müdür ve müdür yardımcılarının olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajlarla ortaya çıktı.

Kurt, yerleştirme sonuçları açıklanmadan önce paylaştığı mesajında, “Son günlerde yerleştirme işlemlerinin hiçbir yerinde olmamış, bu konuda fikri zikri dahi olmayan ‘geçmişe küfrederek önünü aydınlatacağını zanneden’ birtakım zevat, gösteri yarışına girmiş ve sistemin (Müsteşar ve Bakan Beye arz edilmiş, test edilmiş, onay almış ve kılavuzla ilan edilmiş) kurgusunu bozma cüretini kendinde bulmuştur. Eğer sistem, pilotlanan kurgusu ve yerleştirme algoritmasıyla uygulanmazsa vahim sonuçlar doğuracaktır” ifadelerine yer verdi.

Görevden alınan Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, algoritmanın son anda yerleştirme kılavuzu yayımlandıktan sonra değiştirildiğini iddia etti.

Kurt şöyle konuştu: “Yerleştirmeler yanlış yapıldı. Beni dinlemediler. İsmet Bey zamanında oluşturdu, Bursa’da pilotlandı ve başarılı oldu ancak uygulanmadı. Kamu zararı oluşmasın diye 20 gün bas bas bağırdım. Soruşturma açıldı. Neden, doğruları söylediğim için mi? Bir tane bile öğrencinin yerleşmediği okullar var. 342 bin boş kontenjan var ancak 91 bin öğrenci yerleşemedi. Anadolu lisesine yerleşmesi gerekirken mesleğe, meslek lisesine gitmesi gerekirken Anadolu lisesine gidenler var. Yerleşen 700 bini aşkın öğrenci de doğru yerleşmedi. Temmuz ayının 16’sında aradım ve ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim. Yaptıkları simülasyonun, algoritmanın doğru olmadığını söyledim. Kimse beni dinlemedi, feryat ettim. Sistem olabileceğinin en doğrusuydu. 11 ay boyunca çalıştığımız sistemi uygulamayıp algoritmayı değiştirdiler. Doktorun yazdığı reçeteyi doğru kullanamadılar. Algoritmayı yapan bilgi işlemdir yani asıl sorumlu odur. O ölçme değerlendirmeye ne verirse sisteme o girilir. Hatalar buralarda yapıldı. 11 ay çalıştım beni 11 dakika dinlemediler. Söylediklerimin arkasındayım, avukatımla konuştum ve dava açacağım.”

YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ise “Kıymetli dostlar; iki yıldır onurla yürüttüğüm YEĞİTEK Genel Müdürlüğü emanetini bugün itibarıyla teslim etmiş bulunuyorum. Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyor ve bayrağı devralacak arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi. Tırnakçı açıklamasına şöyle bir de not düştü: “Sınav iş ve işlemleri ile YEĞİTEK’in ilgisi yoktur.”

Bakanlık: Algoritma değişikliği yok

Bakanlık yetkilileri, algoritma değişikliği iddialarının tamamen asılsız olduğunu, çalışılan sistemin 11 ay boyunca Kurt ve ekibi tarafından hazırlandığını aktardı. Algoritma değişikliğinin hukuken de mümkün olmadığının altını çizen yetkililer, hataların eski ekipten kaynaklandığını vurgulayarak, sistemde yaşanan sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevden alma ve soruşturma işlemlerini başlattığını belirtti.

Ek yerleştirmeler

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, yeni kontenjanlar pazartesi günü açıklanacak. Boş kalan liseler, Anadolu lisesine dönüştürülecek ve bazı okullarda ikili eğitime geçilecek. Ek yerleştirmelerle krizin aşılması bekleniyor. Bakanlığın, yerleştirme kılavuzunu önümüzdeki yıl değiştireceği de öğrenildi.