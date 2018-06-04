LGS’de ‘soruları sızdırma’ soruşturması: Dört öğretmen sorguya alındı

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sınav başladığı sırada dışarı çıkarıldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Sözcü’den Yurdagül Uygun’un haberine göre, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dört öğretmen savcılık tarafından sorguya alındı.

Reklam

Cumartesi yapılan sınavda sözel soruların kolay, sayısal bölümün çok zor olduğu ve öğrencilerin sınavdan ağlayarak çıktığı görülmüştü.

Soruların sınavın zor kısmı olan sayısal bölümde dışarı çıkarılması da ayrıca kuşku yarattı.