LGS’de ‘kontenjan krizi’: Bir bürokrat görevden alındı, bir bürokrata soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS sonuçlarında yaşanan kontenjan sorunları nedeniyle, sistemin kurgulanmasında sorumlu olan bir bürokratı görevden aldı, biri hakkında da soruşturma açtı.

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş kalmış, 91 bin öğrenci ise, herhangi bir liseye yerleşememişti.

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NTV’nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerleştirme işlemlerinden sorumlu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’i görevden aldı.

11 ay boyunca sistemi kurgulayan eski Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt hakkında da soruşturma açıldı.

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Muhterem Kurt, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Twitter hesabından bakanlık bürokratlarını eleştirmiş, yerleştirmenin, ‘algoritmaların değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığını’ öne sürmüştü.