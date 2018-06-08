LGS’de Ermenileri hedef gösteren ifade: İşgalci düşmanla işbirliği yaptılar

Geçtiğimiz hafta yapılan LGS’de Ermenilere yönelik ayrımcı bir soru da yer aldı. Tarih bölümünde yer alan sorunun yanıtlarında, “Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla işbirliği yapmıştır” dendi.

Agos’un haberine göre, sorunun açıklama metninde “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bu bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler” diye yazıldı. Öğrencilerden bu metne uygun önermeleri seçmeleri istendi.

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Yanıtlar arasındaysa ilk olarak, “Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır” seçeneği sıralandı.

Habere göre soru Ermeni toplumu içinde tepki ve üzüntü yarattı.

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Konuyu Agos’a değerlendiren uzman klinik psikolog Romina Kuyumcuoğlu, bu tarz soruların öğrencilerin algısıyla oynadığını kaydetti: “Bahsettiğimiz soruda Ermeniler ‘kötü, düşmanca tavırlar sergileyen’, en önemlisi de ‘egemenliği altında bulunduğu millete ihanet eden bir millet’ olarak gösterilmektedir. Üstelik bahsedilen soruda ülkeye Fransızlar girmiş olmasına rağmen sanki onların saldırıları ‘normalleştirilmiş’ ancak Ermeniler fırsatçı ve ihanet edenler olarak algılatılmıştır.”

Kuyumcuoğlu eğitim alanında hazırlanan her sorunun ve konunun kimlikler arası ötekileştirme yaratmaması, nefret söylemleri barındırmaması gerektiğini vurgulayıp şöyle devam etti: “Bu sorunun böylesine karanlık bir biçimde hazırlanması hatalıdır ancak asıl hata herhangi bir tarih kitabında bu konunun böyle işlenmiş olmasıdır.”