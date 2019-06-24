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Yaramazlara biraz batar!

LGS sonuçları ve raporu açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, (MEB) 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları ile birlikte sonuçların değerlendirildiği 2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınav Raporu açıklandı.

Rapora göre 2019 LGS’de öğrencilerin en başarılı olduğu ders Türkçe, en başarısız olduğu ders de matematik oldu. Kız öğrenciler ‘doğru cevap’ sayısında, matematik hariç tüm testlerde erkek öğrencileri geçti.

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Sınava giren adayların 2019 LGS sonuçlarına bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşabilecekleri duyuruldu.

MEB, sınav sonuçları ile ilgili değerlendirmeler içeren 2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu’nu da yayımladı. Rapora göre, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılan LGS’ye 1 milyon 29 bin 555 öğrenci girdi.

Merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara 565 öğrencinin doğru cevap verdiği, bu öğrencilerin de 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

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Türkçe alt testindeki soruların tamamını 53 bin 264 öğrenci, matematik alt testindeki soruların tamamını 5 bin 794 öğrenci, fen bilimleri alt testindeki soruların tamamını 5 bin 56 öğrenci, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük alt testindeki soruların tamamını 235 bin 995 öğrenci, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testindeki soruların tamamını 116 bin 246 öğrenci, Yabancı Dil alt testindeki soruların tamamını 97 bin 446 öğrenci doğru cevapladı.

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