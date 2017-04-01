LGBTİ’lerin sembolü ‘gökkuşağı bayrağı’nın yaratıcısı Gilbert Baker yaşamını yitirdi

LGBTİ topluluğun sembolü haline gelen ‘gökkuşağı bayrağı’nın yaratıcısı Gilbert Baker hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre San Franciscolu sanatçı New York’taki evinde 65 yaşında yaşamını yitirdi. Baker’ın hayatını kaybetmesinin ardından San Francisco kent merkezinde sembolik bir anma töreni düzenlendi. Törende, ‘gökkuşağı bayrağı’, eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan ve suikast sonucu yaşamını yitiren politikacı Harvey Milk’in ismi verilen binanın önünde göndere çekildi.

Sanatçı, 1978 yılında sekiz renkli ‘gökkuşağı bayrağı’nı tasarlamıştı. Buna göre pembe cinselliği, kırmızı hayatı, turuncu şifayı, sari günışığını, yeşil doğayı, turkuaz sanatı, indigo uyumu ve menekşe de insan ruhunu temsil ediyordu.

Bayrak daha sonra altı renge düşürülürken pembe ve indigo renkleri çıkartılmış, turkuazın yerini de mavi renk almıştı.