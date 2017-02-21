LGBTİ Onur Yürüyüşü’nü tehdide bir yıla kadar hapis istemi

Geçen sene yaptığı açıklamayla LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü hedef haline getiren Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında ‘halkın bir kesimini aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alperen Ocakları, yürüyüşe ‘her şeyi göze alarak’ engel olacaklarını açıklamış, Mican, “Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz” demişti.

Mican’ın sözleri sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede göre Mican’a Türk Ceza Kanunu’nun 216/2’inci maddesine göre altı aydan bir yıla kadar hapis istendi.

Mincan, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’la suçlanıyor.