LGBTİ hakları karşıtı Macar siyasetçi, eşcinsel seks partisine katıldığı ortaya çıkınca istifa etti

Macaristan’da eşcinsel evliliği yasaklayan yasa değişikliğinin mimarlarından biri olmakla övünen Avrupa Parlamentosu üyesi, sağcı Jozsef Szajer, Belçika’da bir eşcinsel seks partisine katıldığı ortaya çıkınca istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın partisinin kıdemli üyelerinden biri olan Szajer, olayı kişisel bir hata olarak nitelendirerek kızı ve eşi başta olmak üzere meslektaşlarından ve seçmenlerinden özür diledi.

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Başkent Brüksel’de cuma gecesi bir evde salgın tedbirleri ihlal edilerek parti yapıldığı ihbarı üzerine polis etkinliğe müdahale etti.

Polis apartman dairesine girdiğinde çoğunluğu erkeklerden oluşan, bazıları çıplak yaklaşık 20 kişilik grubun ‘partilediğini‘ gördü.

Bu sırada pencereden atlayıp kanalizasyona girerek kaçmaya çalışan Szajer yakalandı.

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Kaçmaya çalışırken elinden hafif yaralanan Szajer’in çantasında uyuşturucu bulundu.

Szajer partiye katıldığını kabul etse de uyuşturucu kullanmadığını öne sürdü.