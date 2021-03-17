‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ nedeniyle öğrenciler hakim karşısında

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ü protesto eylemleri kapsamında açılan bir meydan sergisinde ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kabe görseli’ sergilenmesinden ötürü yedi öğrenciye açılan dava bugün başlıyor.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak öğrencilerin ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İki öğrenci tutuklu olarak yargılanacak, bir öğrenci de halen ev hapsinde.

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Ne olmuştu?

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’den milletvekili aday adayı olmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi’ne atamasının ardından öğrenciler kampüste protesto eylemleri başlatmıştı. Eylemler kapsamında Güney Meydan diye bilinen alanda bir sergi açıldı. Sergide üstüne Şahmeran tasviri, etrafına ise LGBTİ+ bayrakları eklenmiş bir Kabe görseline de yer verildi.

İşaret fişeği Yeni Şafak’tan

Görsel, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün 29 Ocak’ta paylaştığı tweet zinciri üzerine sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Aynı gün Yeni Şafak gazetesinin Twitter hesabından öğrencileri söz konusu resim üzerinden hedef gösteren ifadelerle bir paylaşım yayınlandı. Mesaj şöyleydi: “Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.”

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Soylu devrede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter paylaşımlarıyla öğrencilere yüklendi.

Yine aynı gün İstanbul başsavcılığı ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlerleyen saatlerde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” mesajını paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

Gözaltına alınan D.D., S.C.U, S.N.B. ve H.K. bir gün gözaltında tutulduktan sonra 30 Ocak’ta savcılığa sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, D.D. ve S.C.U.’nun tutuklanmasına, S.N.B. ve H.K.’nın ev hapsine alınmasına karar verdi.

LGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü kapatıldı

Atanma biçimi nedeniyle ‘kayyım rektör’ olarak anılan ve haftalardır akademisyen ve öğrenciler tarafından istifası istenen Bulu da serginin sorumluları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Bulu, öğrencileri ‘bir grup kendini bilmez’ diye, sergideki resmi de ‘şuursuz saldırı’ diye nitelerken ‘Boğaziçi değerleri’nden dem vurmayı da ihmal etmedi.

İlerleyen günlerde Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü, Bulu’nun kararıyla kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararı Twitter hesabından şu mesajla duyurdu: “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘Rektörlük Ablukası’ suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 1 Şubat’ta yaptığı bir konuşmada ‘gençliği LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacaklarını’ söyledi.

Savcılığın referansı: İslam dini

Savcılığın hazırladığı 24 Şubat 2021 tarihli iddianamede, dört öğrencinin bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, görselin etrafına eklenen LGBTİ+ bayrağı için “İslam dini literatüründe yasak ve haram olarak kabul edilen eşcinsellik ve benzeri cinsel yönelimlere dair imgeler” ifadesi kullanıldı. Şahmeran figürüyle ilgili ise “İslam’ın tek yaratıcı Allah inancı ve tevhid inancına aykırı” dendi.

Görselin sergilenmesinin ‘kin ve nefrete tahrik’ amacını desteklediğini savunan savcılık, ‘bu durumun öğrencilerin kastını yoğunlaştırdığını’ iddia etti.

‘Soruşturma konusu eylemler nedeniyle kamu barışı ve güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıktığını’ ve ‘kamuoyunda ciddi bir tepki gözlendiğini’ savunan sacılık söz konusu görselin sergilenmesinin ‘soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye elverişli olduğunu’ öne sürdü.