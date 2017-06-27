LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat: İktidarın yakın tarihte bize karşı bir hamlesi olacak

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi trans aktivist Kıvılcım Arat, “İktidarın yakın bir tarihte bizlere karşı bir hamlesi olacak” dedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Arat, Alperen Ocakları’nın 15. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü tehdit etmesi hakkında şunları söyledi: “Şaşırmadık. Geçen yıl da (Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı) Kürşat Mican tehdit etmiş, yürüyüş günü birçok arkadaşımız yaralanmıştı. Mican şimdi yargılanıyor. Ama sadece tehditten yargılanmamalıydı. Yaralanan arkadaşlarımızın da davaya dahil edilmesi gerekirdi.”

Mican’ın ülkede adalet olmaması sebebiyle kendilerini bu kadar rahat tehdit edebildiğini belirten Arat, Mican hakkında yine suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

‘Taksim’in her sokağında bizim kanımız var’

Arat, yürüyüşü iptal etmeyi düşünüp düşünmedikleri hakkındaysa şöyle konuştu: “Bizlerin yürümemize engel olacak ya da yürüyüşümüzü başka bir alana taşıyacak bir sebebimiz yok. Her ay bir bombanın patladığı günlerde Taksim’de bir ay boyunca Demokrasi Mitingleri yapıldı. Taksim’de şeriatçılar, selefiler, holiganlar, iktidara yakınlar yürüyor. Biz neden yürümeyelim? Muhalefet neden yürümesin?”

“Taksim’in her sokağında bizim dökülen kanımız, öldürülen arkadaşlarımız var” diyen trans aktivist şöyle devam etti: “İktidar için güvenliği sağlayanlar ‘Sizler için sağlayamayız’ diyor. Yandaş yazarlar bizi hedef gösteriyor. İktidarın yakın bir tarihte bizlere karşı bir hamlesi olacak. Bizleri de FETÖ çuvalına atmaya çalışıyorlar. Utanmasalar lezbiyenlerin, gaylerin, transların imamı diye şeyler çıkaracaklar.”

Alperenler yine tehdit etti

Alperen Ocakları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yürüyüşü ‘yaptırmayacaklarını’ bildirmişti.

LGBTİ+’ların ‘ahlaksızlığı yaymaya çalıştığını’ söyleyen İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, LGBTİ+ hareketinin ‘kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin bir projesi olduğunu’ öne sürmüştü.

Yürüyüşü, ‘hiçbir şekilde’, ‘ne olursa olsun’ yaptırmayacaklarını belirten Mican şöyle konuşmuştu: “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz. Biz yürüttürmeyeceğiz. Onlar hangi bölgede yürüyecekse, biz de o bölgeye gideriz, o caddeyi kapatırız. Bizim de demokratik hakkımızdır. Biz de oraya otururuz onlar, geçemez. Ki gelemezler yani. Biz hiçbir şekilde yürütmeyiz.”

15’inci LGBTİ+ Onur Yürüyüş’ü için polis saatler öncesinden hazırlık yaparken, caddeye çıkan birçok sokak kapatılmış, sokak girişlerine polisler konuşlanmış, caddede TOMA’lar hazır bekletilirken polis gökkuşağı sembolü taşıyanların sokaktan geçişlerine izin vermemişti.

Yürüyüşte, DHA’nın verdiği bilgiye göre, içlerinde polis müdahalesini görüntüleyen ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansının kameramanı Bram Jannsen’in de olduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.