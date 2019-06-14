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Yaramazlara biraz batar!

LGBT cinayetlerinde ‘lider’ Brezilya’da homofobi ve transfobi artık suç sayılacak

Brezilya’da anayasa mahkemesi ülkede aşırı sağ iktidarın LGBTİ+ haklarını sınırlandıracağı endişelerine karşılık, homofobi ve transfobinin suç sayılmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Independent’ta yer alan habere göre, mahkeme Brezilya’nın ırkçılıkla mücadele yasası kapsamında homofobi ve transfobiyi suç olarak kabul eden mahkeme kararının, mevcut yasaların LGBTİ+ bireyleri koruyamadığı gerekçesiyle verildiğini söyledi.

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Suçlular artık beş yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Her 16 saatte bir homofobik cinayet

LGBTİ+ haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Grupo Gay da Bahia verilerine göre 2018 yılında Brezilya’da 420 LGBTİ+ birey öldürüldü. 2019’da ise yıl başından bu yana 141 LGBTİ+ bireyin öldürüldüğü belirtiliyor. TransEurope verilerine göre, 2017 yılında da trans birey cinayetlerinde dünya lideri olan Brezilya’da 171 trans birey öldürüldü.

Veriler her 16 saatte bir insanın homofobik saldırılarda öldürüldüğünü gösteriyor.

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