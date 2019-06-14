LGBT cinayetlerinde ‘lider’ Brezilya’da homofobi ve transfobi artık suç sayılacak

Brezilya’da anayasa mahkemesi ülkede aşırı sağ iktidarın LGBTİ+ haklarını sınırlandıracağı endişelerine karşılık, homofobi ve transfobinin suç sayılmasına karar verdi.
Independent’ta yer alan habere göre, mahkeme Brezilya’nın ırkçılıkla mücadele yasası kapsamında homofobi ve transfobiyi suç olarak kabul eden mahkeme kararının, mevcut yasaların LGBTİ+ bireyleri koruyamadığı gerekçesiyle verildiğini söyledi.
Suçlular artık beş yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Her 16 saatte bir homofobik cinayet
LGBTİ+ haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Grupo Gay da Bahia verilerine göre 2018 yılında Brezilya’da 420 LGBTİ+ birey öldürüldü. 2019’da ise yıl başından bu yana 141 LGBTİ+ bireyin öldürüldüğü belirtiliyor. TransEurope verilerine göre, 2017 yılında da trans birey cinayetlerinde dünya lideri olan Brezilya’da 171 trans birey öldürüldü.
Veriler her 16 saatte bir insanın homofobik saldırılarda öldürüldüğünü gösteriyor.