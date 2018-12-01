Leyla Güven’in talebine destek: Tuncel ile 14 tutuklu 10 günlük açlık grevinde

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve 14 kişi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla açlık grevine başladı.

Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı. Güven’in açlık grevi 24’üncü gününde.

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Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Tuncel ile 14 kadın tutuklu da Güven’le dayanışma amaçlı 10 günlük açlık grevine girdiğini duyurdu.

Ajansa göre, Tuncel tutuklular adına şu mesajı paylaştı: “Sayın Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanarak, tecrit ve izolasyonuna hemen son verilmesi gerekmektedir. Bu anlayışla Kandıra Hapishanesi’nde 15 arkadaşla birlikte 10 günlük süresiz dönüşümlü açlık grevine başladık. Kürt halkına ve tüm demokrasi güçlerine bu talebi sahiplenerek demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.”