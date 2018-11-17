Leyla Güven’in talebine destek: HDP’li iki vekil de Öcalan için açlık grevinde

Diyarbakır’da iki milletvekili ve 14 kişi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla açlık grevine başladı.

Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı.

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DHA’nın haberine göre Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ’ın da arasında bulunduğu grup bugün partinin Diyarbakır il başkanlığında bir araya geldi.

Dağ, Aydemir ve çeşitli sivil toplum kuruşlarından toplamda 16 kişi, Güven’e destek verdiklerini açıkladı.

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HDP’li vekil Dağ, “Öcalan’ın fikir ve perspektifleriyle biz buradayız. Leyla Güven’in talebi, hepimizin talebidir. Bu tecridi kabul etmiyoruz. Bu tecrit kalkana kadar eylem ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Dağ, Diyarbakır’ın yanı sıra Adana, Hakkari, Şanlıurfa ve Van’da da aynı eylemin başlatıldığını ifade ederek “Diyarbakır’da 16 kişi eylem başlatıyoruz. Leyla Güven’in talebi, gençlerin, kadınların talebidir” ifadelerini kullandı.