Leyla Güven’e destek suçlamalar arasında: HDP’li ilçe başkanı tutuklandı

Kocaeli’de HDP’nin il eş başkanı Leyla Akgün dahil dört kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Akgül ve diğer şüpheliler, 13 Şubat’taki operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Leyla Akgün, K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, beş kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir kişi de aranıyor.

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Suçlama ne?

Şüphelilere açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek vermek, Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta yakalanmasının yıldönümü öncesi ‘kitleye motivasyon sağlamak’ ve cezaevindeki PKK’lılara destek için eylem organize etme amacıyla sosyal medyayı kullanma suçlamaları yöneltilmişti.