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Yaramazlara biraz batar!

Leyla Güven taburcu edildi

HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, 26 Mayıs’ta tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi. Güven ‘daha güçlü döneceğini’ söyledi.

Fotoğraf: MA

PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla açlık grevine giren Güven, Öcalan’ın çağrısı üzerine açlık grevini 200’üncü gününde sonlandırmıştı.

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Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan Twitter hesabından, annesiyle ilgili şunları yazdı: “Annem #LeylaGüven eski sağlığına kavuşabilmek için bir süre ziyaretlere ara vermek durumunda kaldı. Onu görmek isteyen herkese şimdilik selamlarını gönderiyor. ‘En kısa zamanda başta Hakkari halkı olmak üzere bütün halkımızla kucaklaşmak için daha güçlü döneceğim’ diyor.”

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