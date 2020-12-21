Leyla Aydemir davasında müebbet hapis cezası alan amca tahliye edildi

Ağrı’da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’i ‘kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet’, ‘çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da dört yıl hapis cezası verilen amcası Yusuf Aydemir’le ilgili karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozularak, beraati talep edildi. 1’inci Ceza Dairesi istinaf kararında Yusuf Aydemir’in tahliyesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Leyla’nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında ikisi Leyla’nın öz amcası olmak üzere yedi sanık hakkında dava açılmıştı.

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Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, müebbet hapis cezasına çarptırılmış, amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir’in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etmişti.

Atılı suçlardan ayrı ayrı beraat

Bugün görülen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi istinaf kararında ceza verilen amca Yusuf Aydemir’in atılı suçlardan ayrı ayrı beraatini istendi.

DHA’nın aktardığını göre kararda, şu ifadelere yer verildi: “Sanık Yusuf Aydemir’in aşamalardaki inkara yönelik ve aksi ispat edilemeyen savunmaları, mağdur, katılan ve tanık beyanları, olay nedeniyle düzenlenen tutanak içerikleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamına göre, sanık Yusuf Aydemir’in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediğinden atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine ve karar kesinleştiğinde dava konusu olay kapsamında gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, atılı suçlardan yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi.”

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Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin kararından sonra Elazığ Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yusuf Aydemir’in tahliyesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.