Leyla Aydemir davasında kararın bozulması hukuka uygun bulundu

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aynı mahkemenin 1’inci Ceza Dairesi’nin, Ağrı’da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in öldürülmesine ilişkin yargılanan yedi sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasını hukuka uygun buldu.

Fotoğraf: DHA

Aydemir cinayetiyle ilgili ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ve beraat eden altı sanıkla ilgili Ağrı 1’inci Ağrı Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce değerlendirilmişti. Değerlendirme sonucunda yerel mahkemenin kararını çeşitli usül eksikleri yüzünden bozmuştu.

Reklam

Bozma kararı doğrultusunda, dava kapsamında tutuklu bulunan amca Yusuf Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret eden ceza dairesi, bu nedenle Aydemir’in tahliyesine karar vermişti.

Bu kararının ardından Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, ceza dairesinin bozma hükmünün kaldırılması ve yerel mahkemenin kararının uygulanması için yüksek mahkemenin başkanlar kuruluna itirazda bulunulmuştu.

AA’nın haberine göre itirazı değerlendiren kurul, 1’inci Ceza Dairesi’nin bozma kararını hukuka uygun bularak dosyanın, sanıkların yeniden yargılanması için Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı.

Reklam

Ağrı 1’ince Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan davada tutuklu sanık Aydemir, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz yargılanan altı sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Minik Leyla’nın cesedi 18 gün sonra bulunmuştu

Ağrı’da 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Aydemir’in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.