Levent Yılmaz: Yeni ABD yaptırımları üzerinden ekonomi güvenliği

Trump’ın bir kısmını duyurduğu yaptırımların içinde neler var? ABD’nin yeni Türkiye yaptırımları şöyle: Çelik tarifeleri Mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereler de hemen durdurulacak.

ABD yönetimi yaptırımların bunlarla sınırlı kalmayabileceğini ve gerekli hallerde ilave yaptırımlara gelebileceğini söylüyor. Mesela uzun süredir hiç konuşulmayan Halkbank ile ilgili New York Savcılığı’nda apar topar bir iddianame hazırlanıp ilan edildi. Öte yandan Türkiye de Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarına devam ediyor. Bundan sonrasında sakin kalan ve süreci akıllı yönetenin kazandığını göreceğiz.

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Levent Yılmaz’ın yazısı