Levent Yılmaz: Yaptırımların Enerji Bakanlığı’nı içermesi ABD politikasının daha uzun vadeli olduğunu gösteriyor

Olay özünde askeri bir harekat olduğu için Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptırım listesinde olması anlaşılabilir. Ancak Enerji Bakanlığı’nın bu kapsamda olması sadece ekonomiye zarar verme amacı ile izah edilemeyecek kadar derin anlamlar içeriyor.

ABD Hazine Bakanlığı, açıklamasına yaptırımların Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını karşılamasının engellenmesine zarar vermeyecek şekilde gerekli izinlerin yetkili mercilere verileceğine yönelik bir madde eklemiş. Ancak konuyu bir harita üzerinden detaylı bir şekilde incelediğimizde ABD’nin bölgedeki politikasının görünenden çok daha uzun vadeli bir içeriğinin olduğu gerçeğini bildiğimizi de bilmeleri gerekiyor.

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Levent Yılmaz’ın haberi