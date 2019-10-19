Diken

Yaramazlara biraz batar!

Levent Yılmaz: Yaptırımların Enerji Bakanlığı’nı içermesi ABD politikasının daha uzun vadeli olduğunu gösteriyor

Olay özünde askeri bir harekat olduğu için Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptırım listesinde olması anlaşılabilir. Ancak Enerji Bakanlığı’nın bu kapsamda olması sadece ekonomiye zarar verme amacı ile izah edilemeyecek kadar derin anlamlar içeriyor.

ABD Hazine Bakanlığı, açıklamasına yaptırımların Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını karşılamasının engellenmesine zarar vermeyecek şekilde gerekli izinlerin yetkili mercilere verileceğine yönelik bir madde eklemiş. Ancak konuyu bir harita üzerinden detaylı bir şekilde incelediğimizde ABD’nin bölgedeki politikasının görünenden çok daha uzun vadeli bir içeriğinin olduğu gerçeğini bildiğimizi de bilmeleri gerekiyor.

Reklam

Levent Yılmaz’ın haberi

SON HABERLER

NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...