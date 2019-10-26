Levent Yılmaz: Reel sektörün ihtiyacının ‘düşük faiz’ olduğu bilinen bir gerçek

Ben de dahil olmak üzere reel sektörü yakından takip eden ve üreten/istihdam sağlayan kesimin gerçek ihtiyacının ne olduğunu bilenler için bu indirim sürpriz değil bir gereklilikti. Zira bir taraftan finansmana erişim ihtiyacı olan diğer taraftan da bir süredir yüksek finansman maliyetleri ile boğuşan reel sektörün ihtiyacının ‘düşük faiz’ olduğu bilinen bir gerçek.

Dahası ve belki de en önemlisi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın açıklamaları ve PPK’nın son iki toplantıdaki tutumu da ortadaydı. Uysal, Ankara Sanayi Odası (ASO) eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada fiyat istikrarı ile büyümenin birbirleri ile çelişmeyeceğine işaret edecek şekilde; “Verimlilik artışına dayalı bir büyüme, fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirirken; fiyat istikrarının sağlanması belirsizliği azaltıp faizleri düşürmek suretiyle yatırımları ve büyüme potansiyelini destekler” demişti.

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Levent Yılmaz’ın yazısı