Levent Yılmaz: Merkez’in faiz kararı ve karar metnindeki detaylar

Geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısının faiz kararını açıkladı. Karara göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 12’den yüzde 11,25’e indirdi. Böylelikle Merkez Bankası 5 toplantı üst üste olmak üzere toplam 1275 baz puan faiz indirmiş oldu.

Faiz kararı ile birlikte ekonomistlerin en çok dikkat ettikleri ve ilgisini çeken bir diğer unsur da kararın metni. Bir önceki metin ile farkı ve kullanılan kelimeler Banka’nın iletişim stratejisi açısından büyük önem taşıyor. Peki metinde neler var?

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Levent Yılmaz’ın yazısı