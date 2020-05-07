Levent Yılmaz: Küresel sistemdeki kırılmalar çok ciddi fırsatlar içeriyor

Türkiye maalesef dış ticaret açığı veren bir gelişmekte olan ekonomi. Bu durum sürekli olarak döviz ihtiyacı anlamına geliyor. Öte yandan her gelişmekte olan ekonomide olduğu üzere Dolarizasyonla da karşı karşıya. Bu da sürekli ilave döviz talebi anlamına geliyor. Açıkçası son dönemde bu ciddi sorunlara eğilen ve çözüm politikaları geliştiren bir ekonomi yönetimi var. Ancak neredeyse 40 yıllık bu kronik sorunların çözülmesi için ise zamana ihtiyaç var. Zira ekonomilerde bozulmaların hızlı olduğunu ancak toparlanmaların ise zaman aldığını biliyoruz. Öte yandan Covid19 salgını öncesinde bu alanlara yönelik atılan ciddi adımlar olduğunu gördük. Maalesef Covid19 tam o adımların meyvelerini toplamaya başlayacağımız bir zamanda karşımıza çıktı. Ancak küresel sistemde yaşanan böylesi sistemik kırılmaların çok ciddi fırsatlar içerdiği de bir gerçek.

Levent Yılmaz’ın yazısı