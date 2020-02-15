Levent Yılmaz: İdlib ve doğalgaz meselesi

Son dönemde İdlib’te yaşananların neden olduğu tabloda, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin, İdlib’teki sorunlar yumağının çözümüne yönelik olarak bir süredir Rusya ve İran ile yürüttüğü süreçlerde Rus tarafının Soçi’de varılan mutabakatın dışına çıkmasıyla sahadaki durum daha karmaşık hale geldi. Tabii hal böyle olunca her yorumcu, Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz ticaretine de değinmeye başladı.

Hatırlarsanız, Rus uçağının düşmesinin ardından Rusya’nın Türkiye’ye sattığı doğalgazı kesebileceğini dillendiren analistler(!) bile olmuştu. Biz buradan hemen ifade edelim. Kesemez. Kesse bile doğal gaz arz güvenliğimize hiçbir etkisi olmaz. Peki nasıl?

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Levent Yılmaz’ın yazısı