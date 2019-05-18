Levent Yılmaz: Ekonomi güvenliği artık doğrudan ulusal güvenlik olarak algılanıyor

İçinden geçtiğimiz süreç ise güvenlik paradigmasındaki değişimin en üst seviyede olduğu bir döneme işaret ediyor. Bu durum sadece askeri güvenlikte değil aynı zamanda ekonomide de kendini hissettiriyor ve yaşanan gelişmeler her geçen gün ‘ekonomi güvenliği’ kavramına olan ilgiyi artırıyor. Dahası, ekonomi güvenliği artık doğrudan ulusal güvenlik olarak algılanıyor.

Almanya, Aralık 2018’de ulusal güvenliğe ilişkin inceleme gerektiren yabancı yatırım düzeyine ilişkin düzenlemeleri güncelledi. Düzenlemeye göre, enerji, telekomünikasyon, finans, sigortacılık ve bilgi teknolojisi gibi alanlardaki işletmelerde ulusal güvenlik incelemesi yapabilmek için ortaklıktaki yabancı oy hakkını yüzde 10 olarak belirledi. Bu oran diğer sektörlerde halen yüzde 25. Açıkçası Türkiye’de bu konudaki farkındalık yeni yeni başlıyor ancak son dönemde ekonomide yaşanan olaylar konunun öneminin anlaşılması açısından belirleyici oldu.

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Levent Yılmaz’ın yazısı