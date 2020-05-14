Levent Yılmaz: Dünya ekonomisinin önünde yönetilmesi çok zor bir süreç var

Covid-19 salgınının ekonomiler üzerinde oluşturduğu belirsizlikler devam ediyor. Dahası hastalığa karşı bağışıklık sağlayacak bir aşı ve hastalığın tedavisinde etkili bir ilaç bulununcaya kadar da bu belirsizlikler devam edecek. Hatta aşı ve ilaç bulunsa dahi salgının ekonomiler üzerinde oluşturduğu tahribatın onarılması çok uzun bir zamana yayılacak. Bu yüzden dünya ekonomisinin önünde yönetilmesi çok zor ve toparlanmanın oldukça uzun süreceği bir dönem olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz.

Levent Yılmaz’ın yazısı