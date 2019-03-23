Levent Yılmaz: Döviz mevduatlarında stopaj düzenlemesi uzun vadeli TL mevduatını artıracak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre … bir yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faize uygulanan kesinti oranı yüzde 20’ye, bir yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 18’e yükseltildi. Etksi ne olacak?

Örneğin geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki spekülatif kur atağının ardından 31 Ağustos 2018 tarihinde yine bir Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme yapılmış ve olumlu neticeler elde edilmişti. Söz konusu düzenleme neticesinde, uygulamanın geçerli olduğu 3 aylık dönemde; uzun vadeli TL mevduatın payının arttığını gözlemledik. Özetle, stopaj düzenlemelerinin vade uzamasında etkili olduğu görülüyor.

Reklam

Levent Yılmaz’ın yazısı