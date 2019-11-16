Levent Yılmaz: ABD’nin Ortadoğu’da düştüğü kötü durumdan kurtulması için Türkiye’yle işbirliği yapması gerek

ABD’nin Afganistan, Irak ve Suriye’de içine düştüğü kötü durumdan da kurtulmasının yolunun Türkiye ile dengeli işbirliğinden geçtiğini ifade edelim. Ancak ABD’nin bu gelgitli politikası ilişkilere zarar veren temel sorun. O halde Trump’ın basın toplantısında vurguladığı gibi dostluğu geliştirecek öneriler kapsamında ilişkilerin bundan sonraki seyrinin ABD’nin daha rasyonel bir çizgiye gelmesine bağlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Levent Yılmaz’ın yazısı