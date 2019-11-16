Levent Yılmaz: ABD’nin Ortadoğu’da düştüğü kötü durumdan kurtulması için Türkiye’yle işbirliği yapması gerek

ABD’nin Afganistan, Irak ve Suriye’de içine düştüğü kötü durumdan da kurtulmasının yolunun Türkiye ile dengeli işbirliğinden geçtiğini ifade edelim. Ancak ABD’nin bu gelgitli politikası ilişkilere zarar veren temel sorun. O halde Trump’ın basın toplantısında vurguladığı gibi dostluğu geliştirecek öneriler kapsamında ilişkilerin bundan sonraki seyrinin ABD’nin daha rasyonel bir çizgiye gelmesine bağlı olduğunu hatırlatmakta fayda var.
SON HABERLER
Eğlenceli bir aşk öyküsü: Kelebekler Özgürdür
Kats Sahne’de bu sezonun sürprizi Leonard Gershe’in ünlü Broadway müzikali “Butterflies are Free”. Menekşe Orhonlu’nun çeviri ve uyarlamasıyla, bize uyarlanmış şakalarıyla, Türkçe karakter isimleriyle “Kelebekler Özgürdür” sıcacık bir oyun olmuş.
Gaziantep’teki cami inşaatında çökme: Mühendisin cansız bedenine ulaşıldı
Gaziantep’te yapılan Türkiye’nin ikinci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip, yaklaşık 33 saat sonra Küçükcan’a ulaşabildi.
Kedilerden erkeklere hayat dersleri
Barış Soydan’ın ilk öykü kitabı ‘Kediler ve Erkekler’, kedilerin erkeklere verdiği hayat derslerini 11 öyküde okurlarla buluşturuyor.
‘Kar yılı değil, ar yılı’ denmişti: Halkbank’ın ticari zararı sekiz kattan fazla arttı
Halkbank’ın üçüncü çeyrek net karı, net gelir kalemlerindeki güçlü büyümelere karşılık ticari zarardaki artışın etkisiyle geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 308.3 milyon liraya çıktı.
Bütçe ekimde 15 milyar lira, 10 ayda 100 milyar lira açık verdi
Bütçe ekimde 14.9 milyar lira açık verdi. Bu rakam Ekim 2018’de 5.4 milyar liraydı.