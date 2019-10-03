Levent Yılmaz: ABD ile serbest ticarette sanayisizleşmeye neden olabilecek konular gözden geçirilmeli

Bir süredir ABD ile Türkiye arasında yaşanılan gerilimin ekonomik olarak bazı çıktıları oldu. Bu gerilimin ekonomi tarafında yaptırımlar, spekülatif ataklar ve dönem dönem ikili ilişkileri donduracak gelişmeler yaşadık. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak da bundan etkilendik. Bu bakımdan ekonomik açıdan ABD ile ilişkilerin olumlu bir yöne evrilmesi elbette istenilen hatta teşvik edilmesi gereken bir durum. Ancak hali hazırda 20 milyar Dolar olan hacmin beş katına çıkarılmasına yönelik teklif ise geçmişteki tecrübelerimiz de göz önüne alınarak son derece dikkatle incelenmeli. Zira iki ülkenin sanayi üretimlerine ve ürünlerin niteliklerine baktığımızda yeni bir sanayisizleşme sürecine neden olması muhtemel konuların çok iyi gözden geçirilmesi gerekiyor.
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