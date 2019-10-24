Levent Yılmaz: 100 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi için alan olduğunu düşünüyorum

Bugün 14:00’te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi Anadolu Ajansı Finans’ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ortalama 100 baz puan indirim bekliyorlar. Aynı şekilde JP Morgan gibi kurumların da beklentisi bu yönde.

Ancak başta ABD’nin ekonomik yaptırım tehditleri olmak üzere yaşanan tüm bu süreci bir stres testi gibi düşünüp ekonominin direncini ve buna ilave olarak enflasyon oranındaki düşüş trendini göz önüne aldığımızda halen 100 baz puanın üzerinde önden yüklemeli bir faiz indirimi için alan olduğunu düşünen taraftayım. Yine de nihai karar elinde geniş veri seti olan Merkez Bankası’nın.

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Levent Yılmaz’ın yazısı