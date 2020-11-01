Levent Tüzemen: Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu, oyunculara da yansımalı

Galatasaray’da Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu oyunculara da yansımalı. Yaratıcı Feghouli’yi kulübede oturtmak Galatasaray’ı cezalandırmaktır. Galatasaray’ın kötü oyunu “Feghouli oyuna girmeli” diye bağırıyordu. Fatih Terim, Feghouli ile ilgili kararı nedense 75’nci dakikada verdi. Arda’dan önce bence oyuna Cezayirli yıldız girmeliydi. Çünkü Galatasaray’ın sorunu mücadele etmekte değil yaratıcı oyuncuya sahip olamamanın yaşattığı verimsizlikti.

Levent Tüzemen’in yazısı