Levent Tüzemen: Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu, oyunculara da yansımalı

Galatasaray’da Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu oyunculara da yansımalı. Yaratıcı Feghouli’yi kulübede oturtmak Galatasaray’ı cezalandırmaktır. Galatasaray’ın kötü oyunu “Feghouli oyuna girmeli” diye bağırıyordu. Fatih Terim, Feghouli ile ilgili kararı nedense 75’nci dakikada verdi. Arda’dan önce bence oyuna Cezayirli yıldız girmeliydi. Çünkü Galatasaray’ın sorunu mücadele etmekte değil yaratıcı oyuncuya sahip olamamanın yaşattığı verimsizlikti.
SON HABERLER
Depremde en çok hasar gören bölgede yaşayan fotoğrafçı yıkımı görüntüledi
Dün İzmir’de meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği 6.6’lık depremin ‘merkezinde’ yaşayan fotoğrafçı Nevzat Çapalov, yaşadığı bölgedeki yıkımı görüntüledi.
Doğanlar Apartmanı enkazından dört kişi çıkarıldı
İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve dört çocuğuyla iletişim kurdu.
Video | Apartmanı vinçler ayakta tutuyor
İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için üç vinçle destek verildi.
Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 804 kişinin yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki depremi Reuters bu karelerle dünyaya duyurdu.
Erdoğan: Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz” dedi.