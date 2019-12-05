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Yaramazlara biraz batar!

Levent Tüzemen: Emre Mor sadece Galatasaray’a değil, kendi yeteneklerine de ihanet ediyor

Galatasaray’ın rotasyonlu kadrosu sınıfta kaldı. Yedeklerden oluşan isimler rezalet bir futbol sergiledi. Kulübenin kalitesiz ve yetersiz olduğu bir kez daha belgelendi. Ocak ayında ekonomik şartlar ne getirir bilmem ama Galatasaray’ın öncelikle yerli oyuncu yapısını güçlendirmesi gerekir.

Galatasaraylı oyuncular rakibi çözecek aklı üretemediler. Jimmy Durmaz ve Yunus, ‘biz bu takımda oynarız’ felsefesinden uzaktılar. Emre Mor gibi bir yıldız sadece Galatasaray’a değil, kendi yeteneklerine de ihanet ediyor.

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Levent Tüzemen’in yazısı

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