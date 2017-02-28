Levent Nazifoğlu ‘sözünün arkasında’: Hoca değişikliğinin bizi iki üç hafta geriye götüreceğini söylemiştim

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beşiktaş karşısında aldıkları mağlubiyetle şampiyonluk şanslarının azaldığını söyledi.

‘Golü atan kazanacaktı’

TT Arena’da oynanan derbiyi ‘şans golüyle’ kaybettiklerini dile getiren Nazifoğlu, şunları söyledi: “Oyun kitlenmişti. Beraberliğe gidiyordu. Bir şans golü, zaten golü atan galip gelecekti. Şanssızlık eseri yediğimiz gol sonucunda mağlup olduk. Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk şansımız bitmez fakat çok azaldı. Beşiktaş çok daha avantajlı diyebiliriz.”

‘Yüzde yüz penaltı’

Yasin Öztekin’in Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Nazifoğlu, “Yüzde yüz penaltı. Kontrolsüz bir hareket var. Beşiktaşlı futbolcular da penaltı olduğunu gördü ama hakem görmedi. Bu her hafta olan bir şey. Artık bu tür şeylere alışmamız lazım” diye konuştu.

‘Organizasyonda hala problem var’

Jan Olde Riekerink’le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor’la ilgili bir soru üzerine, Kayserispor’a 2-1 yenildikleri maç sonrasında söylediklerini hatırlatan Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, şöyle konuştu: “Hoca değişikliğinin bizi iki üç hafta geriye götüreceğini söylemiştim. Şu anda uyum sürecini yaşıyorlar. Hocamızdan çok memnunuz. Çok pozitif, çok enerjik bir hocamız var. İdman temposu da çok arttı. Tabii ki bir uyum süresi olacak. Bunu bekliyorduk zaten. Gördüğünüz gibi direncimiz biraz daha arttı. Daha fazla mücadele ediyoruz ama tabii ki organizasyonda hala bir problemimiz var.”