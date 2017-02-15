Levent Gültekin’e ‘hakaret ve iftira’ davasında Ersoy Dede’ye para cezası

Eski Yeni Akit yazarı Ersoy Dede, Diken yazarı Levent Gültekin’e ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Ersoy Dede, Yeni Akit gazetesinde 7, 8 ve 9 Aralık 2014 tarihlerinde ‘Levent Gültekin’in İmar-Müteahhitlik İşleri’, ‘Levent Gültekin’in Yalan-Dolan İşleri’ ve ‘Levent Gültekin’in Kompleks İşleri’ başlıklı üç yazı yazmıştı.

Bakırköy başsavcılığı, şikayet üzerine Dede ve gazetenin sorumlu yazıişleri müdürü Hasan Karahasanoğlu hakkında soruşturma başlatmış, savcılık, ifade vermeye gelmeyen Dede ve Karahasanoğlu’na dava açmıştı.

Beraat kararı

Davanın karar duruşması Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya tarafların avukatıları katıldı.

Mahkeme, Karahasanoğlu’nun ‘hakaret ve iftira‘ suçlarından beraatine karar verirken Dede’yi de ‘iftira’dan beraat ettirdi ancak ‘hakaret’ten 131 gün karşılığı para cezasına çaptırdı.

Ceza ‘iyi hal’den 109 güne indirildi ve 2 bin 180 TL para cezasına hükmedildi. Dede, hem kendisi hem de Karahasanoğlu’nun mahkeme masraflarını da ödeyecek.