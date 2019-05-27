Levent Gültekin: Meczubun birinin şikayetine, akıllılar uyup soruşturma açıyor

Diken yazarı Levent Gültekin, bugün, ‘FETÖ soruşturması kapsamında’ savcılığa ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Gültekin’in 16 Ekim 2016’da Diken‘de yayınlanan ‘Mağdur edebiyatı yapmayın’ diyen vicdansızlara…’ başlıklı yazısından dolayı savcılığa şikayet edildiği bildirildi.

Levent Gültekin

‘Mağdur edebiyatı yapmayın’ diyen vicdansızlara…‘ başlıklı yazısından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağırılan Levent Gültekin’in, savcılıktaki ifadesinde, 2010 yılından beri ‘FETÖ’ ile ilgili yazılar yazdığını, ‘FETÖ’nün yargıda ve birçok kurumda çoğalmasına dikkat çektiğini ve hükümeti uyardığı birçok yazısı olduğunu söylediği belirtiliyor.

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‘Meczubun biri şikayet etmiş’

Gültekin, ayrıca, söz konusu yazıda, kendisine yazılan maillerdeki ifadelerine yer verdiği kişiler hakkında bir yargı kararı bulunmadığını belirterek, “Mailini paylaştığım şahıslar hakkında herhangi bir yargı kararı olmadan KHK ile işten atılmış şahıslardır. Amacım FETÖ’yle mücadele ederken adaletli bir şekilde doğru bir yol izlenmesini uyarı mahiyetinde belirtmekti” dedi.

Gültekin, daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Meczubun biri KHK’lı mağdurları savunduğum bir yazımı FETÖ’yü savunuyor diye şikayet ermiş. Sözümona diğer akıllılarda ona uyup soruşturma açmış” diyerek tepki gösterdi.